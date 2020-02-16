بومبيو: للسعودية دورا في جهود استقرار العراق وإحباط عدوان إيران

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن المملكة العربية السعودية، تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستسعى للحفاظ على تلك العلاقة.

وأكد بومبيو، في حوار لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه على مدى 75 عامًا، كانت المملكة العربية السعودية شريكًا قويًا للولايات المتحدة، في تحقيق الأهداف المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت أيضاً عضواً مؤسساً في التحالف من أجل مكافحة "داعش"، وساهمت في صندوق دعم الاستقرار في سوريا.

وتابع "كما أن للمملكة جهودًا واضحة في المساعدة في استقرار الاقتصاد العراقي وإحباط العدوان الإيراني".

وفي سياق متصل، أكد بومبيو، أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم قدرة إيران على شراء وبيع الأسلحة، لأن هذا الأمر يساعد النظام الإيراني على الاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة، وإحداث المزيد من العنف وإطالة أمد الصراع والمعاناة.

وأضاف "تحدثت في أغسطس الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، وأكدنا على أهمية تجديد القيود المفروضة على إيران، وعلى الاستمرار في فرض الحظر على الأسلحة، وأيضاً حظر السفر على أسوأ عملاء إيران".