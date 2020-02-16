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أرامكو تعلن ارتفاع أسعار البنزين في السعودية

09:47 م الأحد 16 فبراير 2020
أرامكو تعلن ارتفاع أسعار البنزين في السعودية

أرامكو

وكالات:

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنه بدءًا من شهر فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية.

وأوضحت الشركة في بيان، نقلته فضائية "العربية"، أن التعديل الشهري سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فيما سيكون التطبيق في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وكشفت الشركة عن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من اليوم على النحو الآتي:

بنزين 91 : 1.55 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر.

وأشارت أرامكو إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

أرامكو السعودية أسعار البنزين أسعار الوقود

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