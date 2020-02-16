الخامسة خارج الصين.. تايوان تسجل أول وفاة بسبب كورونا
01:25 م الأحد 16 فبراير 2020
تايبيه- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة التايوانية، الأحد، أول حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد-19 في أراضيها.
وهذه هي الوفاة الخامسة خارج بر الصين الرئيسي، بعد كل من الفلبين وهونج كونج واليابان وفرنسا.
وأودى الفيروس حتى الآن بحياة 1600 شخصًا في الصين، وأصاب أكثر من 69 ألفًا على مستوى 29 دولة.
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