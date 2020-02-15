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نائب وزير الخارجية السوري: نرفض فكرة الإدارة الذاتية الكردية في البلاد

06:45 م السبت 15 فبراير 2020
نائب وزير الخارجية السوري: نرفض فكرة الإدارة الذاتية الكردية في البلاد

نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد

دمشق أ ش أ

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، رفض دمشق فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد، مشددا على وحدة أراضي سوريا بالكامل.

وقال مقداد، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" السبت - "إن المكون الكردي يشكل جزأ لا يتجزأ من الشعب السوري، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية محاولة فصل الأكراد عن باقي الشعب"، مضيفا أن الإدارة الذاتية من المحرمات ومصرون على وحدة أراضي سوريا كاملة.

وعن العدوان التركي على شمال سوريا .. قال "إن الولايات المتحدة تستغل تركيا لحماية مصالحها المتمثلة في النفط وإسرائيل".

ووصف مقداد حكومة أنقرة بأنها "الأغبى" على مستوى العالم، قائلا "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورط في خوض الحرب ضد سوريا وها هو قد ذهب للقتال في ليبيا".

وأشار إلى أن أردوغان كان يعتقد أن الحرب على سوريا ستنتهي خلال بضعة أيام ولذلك ارتكب جريمة ضد سوريا والشعب التركي، لافتا إلى أنه كان يجب على الحكومة التركية أن تفكر بأن أي إضعاف للدولة السورية سينعكس عليها أيضا.

هذا المحتوى من

فيصل مقداد دمشق سوريا تركيا

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