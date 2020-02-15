أمريكا تعتزم استعادة مواطنيها على سفينة خاضعة للحجر الصحي باليابان

طوكيو - أ ش أ

تعتزم السلطات الأمريكية نقل المواطنين الأمريكيين المتواجدين على متن سفينة السياحة "دايموند برينسيس" - الخاضعة لحجر صحي باليابان بسبب فيروس كورونا - إلى بلادهم على طائرة مستأجرة ستصل البلاد في وقت متأخر غدًا الأحد.

وأوضحت السفار الأمريكية في العاصمة طوكيو - في رسالة وجهتها لركاب السفينة وطاقمها نُشرت على شبكة الإنترنت - أن الركاب الأمريكيين سيخضعون لحجر صحي آخر لمدة أسبوعين، وسيتم نقلهم جوًا إلى قاعدة "ترافيس" للقوات الجوية في ولاية كاليفورنيا، مع استكمال البعض طريقهم إلى قاعدة "لاكلاند" الجوية في ولاية تكساس.

وأضافت السفارة في رسالتها - أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت - أن جميع الأشخاص سيخضعون لفحص طبي قبل السماح لهم بالصعود على متن الطائرة المستأجرة، بينما لن يسمح لهؤلاء الذين ستظهر عليهم أعراض المرض ركوب الطائرة.

وتابعت الرسالة قائلة إنه بعد وصول الطائرة للولايات المتحدة، سيحتاج جميع الركاب الدخول في فترة مدتها نحو 14 يومًا آخرًا من الحجر الصحي، أي أنهم سيخضعون لحجر صحي لمدة إجمالية تبلغ نحو أربعة أسابيع.

وأكدت السلطات في الرسالة "ندرك أنها كانت تجربة مرهقة ونظل متفانيين لتوفير كل ما بوسعنا من دعم ولنرى لم شملكم مجددًا بأمان وبسرعة مع الأسرة والأصدقاء في الولايات المتحدة".

فيما حذرت السالة الركاب "في حال اختيارك عدم العودة على متن تلك الطائرة المستأجرة، لن تتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة لمدة من الوقت".

ومن جهتها، حثت وزارة الخارجية الأمريكية الركاب الأمريكيين على متن السفينة العودة إلى أرض الوطن.

وقالت الوزراة في بيان "من أجل الوفاء بمسئوليات حكومتنا تجاه المواطنين الأمريكيين بموجب قواعدنا وممارساتنا، وكذلك لتقليل العبئ على نظام الرعاية الصحية الياباني، فإن الحكومة الأمريكية توصي، بدافع الحرص الزائد، المواطنين الأمريكيين النزول والعودة إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المراقبة".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن نحو 380 أمريكيًا على متن السفينة الراسية في ميناء مدينة يوكوهاما الساحلية الواقعة جنوب غربي اليابان، وأن من بينهم 285 حتى الآن تم ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف إصابة 67 حالة جديدة منهم أمس السبت.

ويخضع الركاب لحجر صحي على متن السفينة منذ الخامس من شهر فبراير الجاري، وأنه من المقرر انتهاء الحجر الذي مدته 14 يومًا الأربعاء المقبل.