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الرئيس الفلسطيني يؤكد تضامن بلاده مع الصين في مواجهة "كورونا"

03:39 م السبت 15 فبراير 2020
الرئيس الفلسطيني يؤكد تضامن بلاده مع الصين في مواجهة "كورونا"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - أ ش أ

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، وقوف بلاده إلى جانب الحكومة والشعب الصينيين في هذه الظروف التي تمر بها لمواجهة فيروس "كورونا".

وشدد عباس - خلال استقباله السفير الصيني لدى فلسطين قواه وي، بمقر الرئاسة برام الله وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - على استعداد دولة فلسطين لتقديم الإمكانيات المتاحة كافة، للوقوف إلى جانب الصين في هذه المحنة، مثمنا مواقف الصين الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

بدوره، أعرب السفير الصيني، عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الكريمة من قبل الرئيس عباس، والتي تعبر عن أصالة القيادة الفلسطينية، وقوة العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين، مجددا التأكيد على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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فلسطين محمود عباس فيروس كورونا الصين

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