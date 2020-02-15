مصدر روسي: تركيا حشدت في إدلب أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرعة و80 مدفعا
02:49 م السبت 15 فبراير 2020
القاهرة- (وكالات):
نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن مصدر دبلوماسي عسكري روسي أن تركيا تحشد بنشاط جنودا وأسلحة ومعدات عسكرية في إدلب شمالي سوريا، وتسلم جزءا ملموسا من الأسلحة لمسلحي "جبهة النصرة".
وأكد المصدر أن الجيشض التركي حشد في إدلب أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرعة و80 مدفعا
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