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باكستان قدمت لتركيا دعمًا قويًا في عملياتها العسكرية على الحدود السورية

11:32 ص السبت 15 فبراير 2020
باكستان قدمت لتركيا دعمًا قويًا في عملياتها العسكرية على الحدود السورية

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

القاهرة- (وكالات):

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده تدعم السلطات التركية بخصوص قضاياها المتعلقة "بالإرهاب الصادر عن الحدود السورية"، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام باكستانية.

نقل موقع الفجر الباكستاني عن أردوغان قوله، إن تركيا تلقت "دعما قويا" من شعب ودولة باكستان بخصوص عملياتها العسكرية المنفذة في شمالي سوريا شهر أكتوبر المنصرم.

وأشاد الرئيس التركي بالتعاون بين البلدين في مجال الدفاع، معربا عن استعداده لاستغلال جميع الطرق الممكنة من أجل "تحسين العلاقات مع باكستان وأفغانستان، باعتبارهما بلدين مجاورين لتركيا".

وكان أردوغان قال، أثناء زيارته لباكستان، إن بلاده ستواصل دعم الأخيرة والوقوف معها في وجه الضغوط السياسية التي تتعرض لها، مضيفا: "لن ننسى تقاسمهم رغيف الخبز معنا في حرب استقلالنا".

عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني تركيا الحدود السورية

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