إيقاف 8 طائرات بمطار هيثرو بلندن بسبب الاشتباه في إصابة ركاب بـ"كورونا"

لندن - (أ ش أ):

شهد مطار هيثرو في لندن، اليوم السبت، إيقاف 8 طائرات، بسبب اشتباه في إصابة عدد من الركاب بفيروس "كورونا الجديد".

وطلبت سلطات مطار "هيثرو"، في لندن من المسافرين على متن شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" البقاء في مقاعدهم بعد الهبوط، للاشتباء في إصابة شخصة بالفيروس.

وذكرت صحيفة "مترو يوم كيه" البريطانية، أنه بحسب ما ورد، فقد طلب الطيار من الركاب البقاء على مدرج المطار لبعض الوقت، بينما تم إبلاغ سبع طائرات أخرى بنفس التعليمات.

وأضافت الصحيفة، أنه تم إبقاف رحلة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية من كوالالمبور لمدة ساعتين بعد أن راود مسئولي الطيران القلق إزاء إصابة عائلة ماليزية مكونة من 8 أشخاص بأعراض تشبه فيروس كورونا.