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ترامب: الرئيس الصيني يعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا

05:51 ص السبت 15 فبراير 2020
ترامب: الرئيس الصيني يعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الصيني شي جينبينج "يعمل بجد" لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء، عن ترامب قوله خلال إحدى الفعاليات في واشنطن مساء أمس الجمعة "إنها مشكلة هائلة، لكنهم قادرون للغاية وسيتمكنون من حلها"، مشيرا إلى أنه تحدث مع شي.

وفيما يتعلق بالأمريكيين المصابين بالفيروس، قال ترامب "العديد منهم تتحسن حالتهم.. وقد تماثل البعض للشفاء تماما. لذلك، نحن في وضع جيد للغاية".

دونالد ترامب فيروس كورونا شي جينبينج الصين

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