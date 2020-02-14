مصر تؤكد تمسكها بتنفيذ الموقف الأفريقي المتعلق بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن

القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، تمسك مصر بتنفيذ الموقف الأفريقي المتمثل في توافق ازولويني، الذي يتضمن عدّة مطالب منها حصول القارة الأفريقية على مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات بما فيها حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الموسع، وذلك في ضوء ما تم التوافق عليه خلال القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا تحت الرئاسة المصرية.

وياتى ذلك مع بدء جولات المفاوضات حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن للدورة الحالية للأمم المتحدة.

وأشار السفير إدريس إلى أن مفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن هذا العام تتواكب مع مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، الأمر الذي يدعو إلى تضامن ووحدة الدول أعضاء الأمم المتحدة حول مبادئ الإصلاح والعدالة ومواجهة الخلل الحالي في مجلس الأمن، حتى يكون للقارة الأفريقية دورها المستحق في آلية اتخاذ القرارات الدولية.