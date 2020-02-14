مسؤول أمريكي: واشنطن وطالبان توصلتا لاتفاق هدنة

وكالات:

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان توصلتا لاتفاق هدنة سيدخل حيز التنفيذ قريبًا جدًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق قد يمهد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكشف مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي أمس الخميس عن قرب التوصل إلى اتفاق بين حركة طالبان بأفغانستان والولايات المتحدة بهدف وضع نهاية لحرب دامت 19 عاما في أفغانستان.

ونقلت وكالة بلومبرج عن إسبر قوله في تصريحات عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل اليوم:" إن الولايات المتحدة وطالبان أجريتا مفاوضات بشأن اقتراح لخفض العنف لمدة سبعة أيام، وسيكون لدينا المزيد لنبلغ بحدوثه قريبا، أتمنى ذلك".

وقال إسبر :" لقد تم تحقيق تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي أوسع نطاقا".

وذكر إسبر في اجتماع وزراء دفاع الناتو: "قلنا منذ البداية إن التوصل لاتفاق سياسي هو الحل الأفضل، إن لم يكن الحل الوحيد في أفغانستان".

وأضاف: "لدينا أساس لواحد (اتفاق) مطروح ونحن ندرسه بدقة. أعتقد أن السلام يستحق منحه فرصة".

ومن شأن الاتفاق أن يُلزم مقاتلي طالبان بالحد من هجماتهم في أفغانستان، ويلزم الولايات المتحدة بتقليص تواجد قواتها هناك. ومن شأن هذا أن يمهد الطريق للمفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية بشأن اتفاق سلام لإنهاء أطول حرب تخوضها أمريكا.

ويراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن التعامل المباشر مع طالبان، التي كانت من قبل توفر ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان، سيساعده في الوفاء بتعهد قدمه عند الترشح لمنصب الرئيس عام 2016 بإخراج أمريكا مما وصفه بـ "الحروب التي تنتهي".