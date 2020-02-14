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الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عنصرا في خلية تمويل لـ "داعش"

12:18 م الجمعة 14 فبراير 2020
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عنصرا في خلية تمويل لـ "داعش"

علم روسيا

موسكو - أ ش أ

أعلن مكتب العلاقات العامة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، إيقاف عنصر في خلية سرية، حولت لمصلحة تنظيم "داعش" الإرهابي مبلغا يعادل نحو 400 ألف دولار.

وأوضح المكتب- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أنه خلال عمليات بحث وتحر أجريت بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية، كشف الأمن الفيدرالي عن مخططات وآليات لتمويل المسلحين، تم من خلالها جمع وتحويل أكثر من 25 مليون روبل لمصلحتهم.

وأضاف البيان، أنه تم رفع قضية جنائية بتهمة "دعم نشاط إرهابي" بحق مواطن من مواليد عام 1986 يقيم في مقاطعة موسكو، مبينا أن أثناء إجراء تفتيش في منزل المحتجز، صُودرت لديه وسائل اتصال ودفع، إضافة إلى مواد ووثائق أخرى تثبت تورطه في نشاطات مخالفة للقانون.

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الأمن الفيدرالي الروسي داعش الإرهاب

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