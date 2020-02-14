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الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بـ"كورونا"

07:58 ص الجمعة 14 فبراير 2020
الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بـ"كورونا"

أرشيفية

جنيف - أ ش أ:

حذر خبير في منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد تطال "ثلثي سكان كوكبنا".

وقال الخبير إيرا لونجيني الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم": "إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات".

وأشار إلى أن، كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون "شرارة ستتحول إلى حريق كبير".​

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فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية الصين

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