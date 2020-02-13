الإعلام الأمني العراقي: سقوط صاروخ داخل قاعدة تضم أمريكيين دون خسائر

وكالات:

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، سقوط صاروخ داخل قاعدة "K1" التي تضم أمريكيين، في محافظة كركوك دون خسائر تذكر.

وأكدت في بيان، نشرته عبر "تويتر"، أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثًا عن الفاعلين، وقد عثرت على قاعدة للإطلاق وهي تحمل ١١ صاروخًا لم تطلق بعد، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة.

وتعرضت القاعدة العسكرية التي تضم قوات أمريكية في شمال العراق لقصف صاروخي، ولم توضح المزيد حول هوية المهاجمين، أو إذا ما كان يوجد إصابات.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بتحليق مكثف للمروحيات فوق قاعدة "كي 1"، التي تتواجد بها قوات أمريكية، قرب محافظة كركوك بعد تعرضها لهجوم صاروخي.