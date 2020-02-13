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الحرس الثوري الإيراني: قتل قاسم سليماني "سيؤدي إلى تحرير القدس"

06:42 م الخميس 13 فبراير 2020
الحرس الثوري الإيراني: قتل قاسم سليماني "سيؤدي إلى تحرير القدس"

رمضان شريف

وكالات:

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، اليوم الخميس، إن قتل القيادي الإيراني قاسم سليماني "سيؤدي إلى تحرير القدس".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن شريف قوله إن "الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبو مهدي المهندس على أيدي أمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في الثالث من يناير الماضي قتل قاسم سليماني في غارة قرب مطار العاصمة العراقية بغداد استهدفت سليماني ومعه قادة إيرانيين وعراقيين، أبرزهم القيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندي.

الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف قاسم سليماني القدس

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