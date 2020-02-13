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لبنان: اجتماع رفيع المستوى في القصر الرئاسي لبحث الأوضاع المالية والاقتصادية

12:18 م الخميس 13 فبراير 2020
لبنان: اجتماع رفيع المستوى في القصر الرئاسي لبحث الأوضاع المالية والاقتصادية

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت- (د ب أ):

بدأ في القصر الرئاسي بلبنان، الخميس، اجتماع رفيع المستوى لبحث الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، يُعقد الاجتماع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير المال غازي وزني، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

ويركز الاجتماع على بحث الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الاستحقاقات المقبلة.

يأتي الاجتماع غداة إعلان صندوق النقد الدولي أنه تلقى طلبا من السلطات اللبنانية لتقديم المشورة والخبرة الفنية لها للتعامل مع تحديات الاقتصاد الكلي التي يواجهها اقتصاد البلاد.

وأكد الصندوق الاستعداد لمساعدة السلطات اللبنانية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدر مطلع، قوله إنه من المتوقع أن يرسل صندوق النقد وفدا إلى لبنان في وقت قريب للغاية.

ميشال عون الرئيس اللبناني نبيه بري اقتصاد لبنان

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