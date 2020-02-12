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الحكومة الكندية تدعو إلى حل سريع للاحتجاجات التي شلت شبكة السكك الحديدية

11:29 م الأربعاء 12 فبراير 2020
الحكومة الكندية تدعو إلى حل سريع للاحتجاجات التي شلت شبكة السكك الحديدية

رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو

كندا - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع أعضاء حكومته "الخطوات المقبلة" في الاحتجاجات المستمرة ضد خطوط الأنابيب التي أعاقت شبكة السكك الحديدية في البلاد.

وتوقفت قطارات نقل الركاب وشحن البضائع بين مدن تورونتو ومونتريال وأوتاوا عن الخدمة، بسبب مظاهرة ضد خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يتم بناؤه عبر أراضي ويتسويت في شمال مقاطعة بريتش كولومبيا.

وبدأ الاحتجاج على السكك الحديدية الوطنية الكندية قرب طريق "وايمان" على طول أراضي منطقة "تينديناجا موهوك" ،بعد ظهر يوم الخميس واستمر حتى ظهر يوم الجمعة الماضيين.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي في السنغال صباح الأربعاء في إطار جولته الأفريقية "هذه قضية تثير القلق".

وأضاف "من الواضح أنه من المهم للغاية احترام الحق في التظاهر بحرية بسلام، لكننا بحاجة إلى التأكد من احترام القوانين. لهذا السبب سأناقش مع الوزراء وننظر في الخطوات التالية الممكنة".

وأكد ترودو أنه يشجع الحوار مع جميع الأطراف للوصول إلى حل سريع بشأن هذه المشكلة.

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جستن ترودو رئيس الوزراء الكندي شبكة السكك الحديدية

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