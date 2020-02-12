ستولتنبرج: السياسة الداخلية الألمانية لا تؤثر سلبا على الناتو

بروكسل (د ب أ)

ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أن الاضطرابات السياسية الداخلية في ألمانيا ليس لها تأثير سلبي على الدور الألماني في الناتو.

وقال ستولتنبرج قبل اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو اليوم الأربعاء في بروكسل ردا على سؤال حول "الأحداث الراهنة" في ألمانيا إنه من حين لآخر يكون هناك "نقاشات سياسية" وتغييرات في القيادات السياسية في كل دولة من دول الناتو، وأضاف: "هذا أمر طبيعي للغاية".

وأكد ستولتنبرج قائلا: "ألمانيا حليف معني للغاية بالناتو"، مشيدا في الوقت نفسه بمشاركة القوات الألمانية في أفغانستان وبحر أيجة والبلطيق.

يُذكر أن رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، أعلنت أول أمس الاثنين على نحو مفاجئ تخليها عن الترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021، كما أعلنت عزمها التخلي عن رئاسة الحزب، وجاءت هذه الخطوة على خلفية التداعيات التي نجمت عن انتخابات ولاية تورينجن.

ويثار جدل على المستوى الدولي أيضا حول عواقب هذا القرار.

وعلى المستوى الداخلي، تشهد ألمانيا حاليا جدلا حول تعامل الأحزاب مع "البديل الألماني"، وذلك بعدما فاز السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، توماس كمريش، الأسبوع الماضي بمنصب رئيس حكومة ولاية تورينجن بدعم أصوات نواب "حزب البديل" في البرلمان المحلي للولاية وأصوات الحزب المسيحي الديمقراطي. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيس حكومة بدعم من أصوات "البديل الألماني".

وحدث التصويت المفاجئ بعدما رفض الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر دعم رئيس حكومة تورينجن المنتهية ولايته، بودو راميلوف، في مساعيه لتشكيل حكومة أقلية بقيادة حزب "اليسار"، وبدعم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.