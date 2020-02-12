الديمقراطي "أندرو يانج" ينسحب من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أعلن أندرو يانج، الطامح لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، انسحابه من سباق الانتخابات.

وجاء انسحاب يانج بعد نتائج محبطة خلال السباق الانتخابي الأخير في ولاية أيوا، حيث حصل على دعم من الناخبين بنسبة 1% فقط ، حسب شبكة (سي إن إن).

ونشر يانج تغريدة عبر حسابه على تويتر قبل نحو ساعة من إعلان انسحابه قال فيها: "إنني فخور للغاية بهذه الحملة الانتخابية، وأتوجه بالشكر لكل من جعلنا هنا".