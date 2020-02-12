اليابان تحظر دخول الأجانب ممن زاروا مقاطعة تشجيانج الصينية

طوكيو - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن حكومة بلاده ستحظر دخول الأجانب الذين سبق لهم زيارة مقاطعة تشجيانج الصينية، إلى البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها آبي اليوم الأربعاء في اجتماع حكومي لبحث التصدي لفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الخميس.

وكانت اليابان منعت بالفعل دخول الأجانب الذين زاروا مقاطعة هوبي خلال الأيام الـ 14 الماضية في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1112 حالة على الأقل.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 1638 إصابة إضافية الثلاثاء ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 33366 حالة.