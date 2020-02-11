السودان يُكمل استعدادات إعادة طلابه من الصين

الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة السودانية اكتمال الترتيبات لاستقبال الطلاب القادمين من الصين، المقرر إجلاؤهم بسبب فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددهم أكثر من 150 طالبا.

وقال الدكتور بابكر المقبول، مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة، إنه تم تحديد 3 مواقع لاستقبال الطلاب، بهدف وضعهم تحت المراقبة الصحية لمدة أسبوعين، لافتا إلى أن برج الأطباء، في وسط الخرطوم، يعتبر الخيار الأول.

وأوضح المقبول، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، أنه تم توفير أكثر من 50 كادرا طبيا وصحيا مدربين على مكافحة الأوبئة لتغطية الخدمات الطبية للطلاب العائدين، فضلا عن تجهيز مركز العلاج بالمعدات من الإمدادات الطبية.

وأشار إلى أنه منذ ظهور المرض في الصين اتُخذت تدابير لمراقبة مواقع ومعابر الدخول في أعلى درجاتها، لمنع دخول أي مصاب بكورونا إلى السودان.