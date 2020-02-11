أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

الحكومة السودانية "توافق على تسليم البشير" إلى المحكمة الجنائية الدولية

04:23 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
الحكومة السودانية "توافق على تسليم البشير" إلى المحكمة الجنائية الدولية

عمر البشير

الخرطوم- (بي بي سي):

أعلنت الحكومة السودانية اتفاقها مع فصائل مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ومن أبرز المطلوبين لدى المحكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

ويواجه البشير اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003.

ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989. وظل يحكم السودان حتى أُزيح عن السلطة في أبريل 2019.

هذا المحتوى من

عمر البشير الخرطوم السودان

الخبر التالى:

انتخابات أمريكا 2020: لماذا يخطف "مثلي" الأضواء في ترشيحات الديمقراطيين؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ولادة تاريخية.. "ياسمين" طفلة الـ 100 مليون مصري