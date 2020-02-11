الحكومة السودانية "توافق على تسليم البشير" إلى المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم- (بي بي سي):

أعلنت الحكومة السودانية اتفاقها مع فصائل مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ومن أبرز المطلوبين لدى المحكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

ويواجه البشير اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2003.

ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989. وظل يحكم السودان حتى أُزيح عن السلطة في أبريل 2019.