أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

البنتاجون: 109 جنود أمريكيين أصيبوا في الهجوم الإيراني الشهر الماضي

04:57 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
البنتاجون: 109 جنود أمريكيين أصيبوا في الهجوم الإيراني الشهر الماضي

الجيش الأمريكي

واشنطن- (د ب أ):

رفع الجيش الأمريكي، مجددًا عدد الجنود الذين أصيبوا في هجوم صاروخي إيراني على قاعدتين بالعراق يناير الماضي، معلنًا تشخيص إصابة 109 جنود بارتجاج طفيف في الدماغ.

وذكرت وزارة الدفاع "بنتاجون" في بيان صدر الاثنين، أنه من بين هذا العدد، عاد 76 شخصًا إلى الخدمة.

وأضافت أن معظم المصابين تلقوا العلاج في العراق، بينما نقل كثيرون إلى ألمانيا لمزيد من التقييم والعلاج، موضحة أن البعض نقل أيضًا إلى الولايات المتحدة.

ويزداد عدد الجنود المصابين بشكل مطرد منذ الضربة التي نفذتها إيران في 8 يناير الماضي، وقال الرئيس دونالد ترامب في البداية إنه لم يصب أي من أفراد الخدمة في الهجوم.

وأعلنت طهران حينها أن هجومها كان انتقامًا لمقتل الجنرال البارز قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد في أوائل يناير.

الجيش الأمريكي واشنطن البنتاجون إيران ألمانيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان