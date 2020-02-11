البنتاجون: 109 جنود أمريكيين أصيبوا في الهجوم الإيراني الشهر الماضي

واشنطن- (د ب أ):

رفع الجيش الأمريكي، مجددًا عدد الجنود الذين أصيبوا في هجوم صاروخي إيراني على قاعدتين بالعراق يناير الماضي، معلنًا تشخيص إصابة 109 جنود بارتجاج طفيف في الدماغ.

وذكرت وزارة الدفاع "بنتاجون" في بيان صدر الاثنين، أنه من بين هذا العدد، عاد 76 شخصًا إلى الخدمة.

وأضافت أن معظم المصابين تلقوا العلاج في العراق، بينما نقل كثيرون إلى ألمانيا لمزيد من التقييم والعلاج، موضحة أن البعض نقل أيضًا إلى الولايات المتحدة.

ويزداد عدد الجنود المصابين بشكل مطرد منذ الضربة التي نفذتها إيران في 8 يناير الماضي، وقال الرئيس دونالد ترامب في البداية إنه لم يصب أي من أفراد الخدمة في الهجوم.

وأعلنت طهران حينها أن هجومها كان انتقامًا لمقتل الجنرال البارز قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد في أوائل يناير.

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