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اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020

02:32 م الإثنين 10 فبراير 2020
اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020

علم المملكة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية التي تستضيفها السعودية تحت مظلة جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020.

وبدأت الدورة فعالياتها أمس الأحد لمدة يومين بحضور وزراء ورؤساء وفود الدول العربية والجهات المعنية بالمرأة، والوفود من المنظمات العربية والدولية.

وترأس السعودية لجنة المرأة العربية لمدة عام، إضافة لإعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية.

وتمكنت السعودية من إجراء العديد من الإصلاحات المتعلقة بتمكين المرأة وفق رؤية 2030، كان أبرزها إسقاط الولاية عنها وتمكينها من قيادة السيارة.

الجنة المرأة العربية لرياض لسعودية

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