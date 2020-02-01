الجزائر تتهم أردوغان بتحريف تصريحات تبون

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها مساء اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أخرج تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن سياقها فيما يتعلق بتاريخ الجزائر

وبث التلفزيون الجزائري الرسمي، بيان الوزارة الذي أوضح أن المسائل المعقدة والمتعلقة بالذاكرة الوطنية التي لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، هي مسائل حساسة، لا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أوردت، أمس الجمعة، أن الرئيس التركي، قد طلب من الرئيس الجزائري، تسليمه وثائق تخص المجازر الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية للجزائر.

ونقلت وسائل الإعلام عن أردوغان من خطاب ألقاه الجمعة، أمام قيادات حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة: "لقد أبلغت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن رئيس فرنسا ماكرون لا يعرف شيئا عن هذه المجازر، وسأقدم له هذه الوثائق لأنهم قاموا بهذه المجازر في الماضي بالجزائر".

وأضاف أردوغان أن "الرئیس الجزائري قال لي بأن فرنسا قتلت 5 ملايين جزائري"، مشيرًا "علینا أن ننشر هذه الوثائق لیتذكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايین جزائري".