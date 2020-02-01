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جيبوتي تدعو دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين

07:34 م السبت 01 فبراير 2020
جيبوتي تدعو دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين

جامعة الدول العربية

القاهرة - أ ش أ

دعا سفير جمهورية جيبوتي لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد ظهر حرسي، اليوم السبت، دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين، إلى الإسراع بالاعتراف بها.

وقال حرسي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية - إن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنحاز لإسرائيل، ولا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في دولة مستقله وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن تمسك بلاده بقرارات الشرعية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967.

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جامعة الدول العربية جيبوتي فلسطين ترامب

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