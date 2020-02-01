رسميًا.. محمد توفيق علاوي رئيسًا للحكومة العراقية
05:17 م السبت 01 فبراير 2020
وكالات:
أعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، تكليفه من قبل رئيس العراق بُرهم صالح بتشكيل الحكومة، بحسب ما نقلته السومرية نيوز العراقية.
ودعا علاوي المتظاهرين إلى الاستمرار بالتظاهرات، قائلاً: "ابقوا حتى تتم محاسبة القتلة، لا ترجعوا عن التظاهر قبل تحقيق أهدافكم".
وأضاف علاوي: "لولا شجاعة الشعب العراقي لما حصل التغيير".
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