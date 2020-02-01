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وسائل إعلام عراقية ترجح تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة

04:08 م السبت 01 فبراير 2020
وسائل إعلام عراقية ترجح تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة

محمد توفيق علاوي

بغداد- (د ب أ ):
ذكرت وسائل إعلام عراقية اليوم السبت، أن الكتل السياسية في العراق اقتربت من الاعلان عن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت الوسائل ان محمد توفيق علاوي اقترب من الحصول على تكليف من الرئيس العراقي لتشكيل الحكومة الجديدة في اطار المهلة التي حددها الرئيس العراقي الاسبوع الماضي والتي انتهت اليوم.

وسبق للمرشح محمد توفيق علاوي أن شغل منصب وزير الاتصالات في العراق لكنه قدم الاستقالة في حقبة نوري المالكي بعد خلاف بين الطرفين.

وترفض ساحات التظاهر في بغداد و9محافظات اخرى تسمية اي مرشح سبق له ان تسلم منصب حكومي في الدولة العراقية والبحث عن مرشح مستقل غير منتمي لاي كتلة سياسية أو حزبية وغير مزدوج الجنسية

محمد توفيق علاوي حكومة العراق

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