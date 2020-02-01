وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية يستعد لمفاوضات صعبة بين بروكسل ولندن

برلين- (د ب أ):

عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يتأهب وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميشائيل روت، لمفاوضات صعبة بين لندن وبروكسل بشأن العلاقات المستقبلية بين الجانبين.

وقال روت اليوم السبت في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج": "في النهاية لن تفلح سياسة انتقاء المميزات فقط".

وذكر روت أن نتائج المفاوضات لا ينبغي أن تكون على عاتق معايير الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بقضايا المستهلك على سبيل المثال، مضيفا أنه لا ينبغي أيضا أن يكون هناك إغراق في الرواتب والضرائب، وقال: "نحن بصدد تعزيز سياسة الشؤون الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي. نريد مكافحة الإغراق في الأجور والمعايير الاجتماعية وضرائب الشركات الأكثر تدنيا... لم يعد مناسبا ببساطة الآن تخفيف المعايير عبر أبواب خلفية".

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد بحلول منتصف ليل أمس الجمعة، بعد 47 عاما من عضويتها بالتكتل الأوروبي. ويأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016 .

ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون.