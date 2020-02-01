أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية يستعد لمفاوضات صعبة بين بروكسل ولندن

11:33 ص السبت 01 فبراير 2020
وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية يستعد لمفاوضات صعبة بين بروكسل ولندن

وزير الدولة بالخارجية الألمانية ميشائيل روت

برلين- (د ب أ):

عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يتأهب وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميشائيل روت، لمفاوضات صعبة بين لندن وبروكسل بشأن العلاقات المستقبلية بين الجانبين.

وقال روت اليوم السبت في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج": "في النهاية لن تفلح سياسة انتقاء المميزات فقط".

وذكر روت أن نتائج المفاوضات لا ينبغي أن تكون على عاتق معايير الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بقضايا المستهلك على سبيل المثال، مضيفا أنه لا ينبغي أيضا أن يكون هناك إغراق في الرواتب والضرائب، وقال: "نحن بصدد تعزيز سياسة الشؤون الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي. نريد مكافحة الإغراق في الأجور والمعايير الاجتماعية وضرائب الشركات الأكثر تدنيا... لم يعد مناسبا ببساطة الآن تخفيف المعايير عبر أبواب خلفية".

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد بحلول منتصف ليل أمس الجمعة، بعد 47 عاما من عضويتها بالتكتل الأوروبي. ويأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016 .

ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون.

ميشائيل روت الاتحاد الأوروبي بروكسل لندن بريطانيا

الخبر التالى:

خريطة مُحدثة: بالأرقام.. إلى أين وصل فيروس كورونا القاتل؟ (تفاعلي)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد ساعات من الاتفاق المبدئي.. رئيس الوزراء الإثيوبي يزور سد النهضة