اعتقال 8 نشطاء مؤيدين للديمقراطية في هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

ذكرت قوة الشرطة في هونج كونج أنها اعتقلت ثمانية رجال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في اتهامات تتعلق باحتجاجات مؤيدة للديمقراطية انطلقت في أول يوليو.

وبحسب بيان الشرطة، اتُهم الرجال بالتحريض على المشاركة عن عمد في تجمع غير مصرح به، وعقد أو تنظيم تجمع غير مصرح به والمشاركة عن علم في تجمع غير مصرح به.

وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في هونج كونج في أول يوليو في تظاهرات باليوم الأول لدخول قانون جديد مثير للجدل بشأن الأمن الوطني، حيز التنفيذ. وحظرت الشرطة المسيرة وتم اعتقال نحو 400 شخص في ذلك اليوم.

وتقام مسيرة سنوية شعبية في ذلك اليوم، الذكرى الـ 23 لتسليم المستعمرة السابقة إلى الصين. وكانت تلك هي السنة الأولى التي تحظر فيها المسيرة منذ 17 عامًا.