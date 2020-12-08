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الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لتايوان بقيمة 280 مليون دولار

06:31 ص الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لتايوان بقيمة 280 مليون دولار

الكونجرس الأمريكي

تايبيه- (د ب أ):

وافقت الولايات المتحدة ، يوم الاثنين، على بيع معدات اتصالات متقدمة بقيمة 280 مليون دولار إلى تايوان، في خطوة يحتمل أن تثير غضب الصين.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان يوم الاثنين أن حزمة مبيعات الأسلحة تشمل نظام اتصالات ميداني للمعلومات ومعدات ذات صلة.

وأضافت الوكالة أنها سلمت الشهادة المطلوبة بإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل يوم الاثنين.

وأضافت: "ويهدف هذا البيع المقترح إلى توفير اتصالات متنقلة وآمنة. وسيساهم في تحقيق هدف الطرف المتلقي لتحديث قدرات اتصالاته العسكرية لدعم مهمته واحتياجاته التشغيلية".

وتابعت: "سيساعد البيع المقترح في تحسين أمن الطرف المتلقي ويساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة".

وأعربت إدارة رئيسة تايوان، تساي إنج وين، عن امتنانها اليوم الثلاثاء للولايات المتحدة لهذه الدفعة السادسة من مبيعات الأسلحة التي تتم خلال العام الجاري، وهي الدفعة الـ 11 في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

الكونجرس الأمريكي أمريكا تايبيه تايوان

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