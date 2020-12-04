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الكونجرس الأمريكي يخطط للتشاور مع شركاء بالاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات نورد ستريم 2

07:45 ص الجمعة 04 ديسمبر 2020
الكونجرس الأمريكي يخطط للتشاور مع شركاء بالاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات نورد ستريم 2

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

لا يزال المشرعون الأمريكيون يخططون لتكثيف العقوبات المثيرة للتهديد والمرتبطة بخط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 المثير للجدل، لكنهم سيتشاورون مع الدول الأوروبية الشريكة أولا، وفقا لمسودة قانون تم الاتفاق عليها يوم الخميس.

يشير التشريع أيضا إلى أنه لن تكون هناك عقوبات ضد حكومات ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسويسرا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي نفسه فيما يتعلق بخط الأنابيب.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى تمريره من قبل الكونجرس، لكن صيغته النهائية وافق عليها المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون.

ووافق الديمقراطيون والجمهوريون على نسخة نهائية من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، لكن لا يزال يتعين تمريره من قبل الكونجرس وتوقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتريد الولايات المتحدة وقف العمل في خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي أوشك على الاكتمال وسيربط روسيا بألمانيا.

الكونجرس الأمريكي الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي

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