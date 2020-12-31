داعش يعلن مسؤوليته عن قتل 40 جنديا سوريا في دير الزور

وكالات:

أعلن تنظيم "داعش" اليوم الخميس مسؤوليته عن الهجوم على حافلة في سوريا أمس الأربعاء، وقال إنه قتل 40 جنديا من الجيش السوري، وذلك بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" يوم أمس أن 25 مواطنا لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في هجوم إرهابي على حافلة في دير الزور بسوريا.

وذكرت الوكالة أن حافلة تعرضت في الرابعة من بعد ظهر الأربعاء، لهجوم إرهابي على طريق دير الزور - تدمر في منطقة كباجب.