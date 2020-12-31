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داعش يعلن مسؤوليته عن قتل 40 جنديا سوريا في دير الزور

07:11 م الخميس 31 ديسمبر 2020
داعش يعلن مسؤوليته عن قتل 40 جنديا سوريا في دير الزور

تنظيم داعش

وكالات:

أعلن تنظيم "داعش" اليوم الخميس مسؤوليته عن الهجوم على حافلة في سوريا أمس الأربعاء، وقال إنه قتل 40 جنديا من الجيش السوري، وذلك بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" يوم أمس أن 25 مواطنا لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في هجوم إرهابي على حافلة في دير الزور بسوريا.

وذكرت الوكالة أن حافلة تعرضت في الرابعة من بعد ظهر الأربعاء، لهجوم إرهابي على طريق دير الزور - تدمر في منطقة كباجب.

داعش سوريا دير الزور

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