رغم تطعيم الآلاف.. إسرائيل تسجل أعلى عدد بإصابات كورونا منذ أشهر

تل أبيب - (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة في إسرائيل اليوم الخميس أنه تم تسجيل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في نحو ثلاثة أشهر.

وسجلت الوزارة 5618 إصابة جديدة مقارنة باليوم السابق عليه، لتكون أعلى حصيلة يومية منذ أوائل أكتوبر، عندما كانت إسرائيل في وسط ثاني إغلاق وطني.

وتسبب هذا الإغلاق الذي تم فرضه في منتصف سبتمبر في تراجع الإصابات اليومية بشكل ملحوظ، ولكن الإصابات ترتفع باطراد مجددا منذ منتصف أكتوبر عندما بدأت إسرائيل تخفيف الإغلاق بالتدريج.

وانتقد العاملون في قطاع الصحة الإغلاق الثالث الذي بدأ يوم الأحد لأنه مرن للغاية بدرجة لا تجعله يوصف بإغلاق.

ومن ناحية أخرى، تفاخر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بكون إسرائيل لديها أعلى عدد من اللقاحات للفرد في العالم، بحسب الموقع البحثي "أور وورلد إن داتا".

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين في تغريدة اليوم الخميس أن أكثر من 150 ألف إسرائيلي في اليوم يتلقون الجرعة الأولى من لقاح "فايز/بيونتيك" الألماني الأمريكي في 257 محطة لقاح عبر إسرائيل.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في وفاة 3318 حتى الآن.