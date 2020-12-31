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إندونيسيا تغير أولويتها للحاصلين على لقاح كورونا لتبدأ بكبار السن

03:04 م الخميس 31 ديسمبر 2020
إندونيسيا تغير أولويتها للحاصلين على لقاح كورونا لتبدأ بكبار السن

لقاح كورونا

جاكرتا - (د ب أ):

تسعى إندونيسيا لبدء برنامجها للتطعيم ضد مرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، لتبدأ بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية وموظفي الحكومة وكبار السن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس أن القرار الجديد يأتي بعد أن كانت السلطات الاندونيسية أعلنت في وقت سابق أنها تخطط أن تكون الأولوية في الحصول على اللقاح، للمواطنين من الفئة العمرية العاملة.

وتخطط الحكومة للبدء في إعطاء اللقاح لتلك المجموعة ذات الأولوية في أقرب وقت ممكن، خلال الربع الأول من عام 2021، ثم يليها مجموعة المواطنين الاكثر عرضة للخطر ثم باقي مواطني البلاد، وذلك بحسب ما قاله ويكو أديساسميتو، المتحدث باسم قوة المهام المعنية بمكافحة الوباء في إندونيسيا، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بدون توضيح أسباب.

وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، سيكونون أول من يحصل على اللقاح.

وأعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي أمس الأربعاء أن جاكرتا وقعت صفقتين لشراء 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا من شركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية وشركة نوفافاكس الأمريكية لتطوير اللقاحات

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