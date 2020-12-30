المعارضة في غانا تطعن في الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة العليا
أكرا - (د ب أ)
قدم زعيم حزب المعارضة الرئيسي في غانا، التماسًا إلى المحكمة العليا في البلاد للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 7 ديسمبر.
وأعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، أن جون دراماني ماهاما، مرشح المؤتمر الوطني الديمقراطي، حصل على 4ر47 % من أصوات الناخبين، بينما حصل الرئيس الحالي نانا أكوفو-أدو على 6ر51 % من الأصوات. ووصف ماهاما النتيجة بأنها "غير قانونية" بسبب عدم اتباع عملية التحقق الصحيحة من الناخبين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي قوله في بيان اليوم الأربعاء: "إن الالتماس يحدد بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة لدستور 1992 من جانب اللجنة الانتخابية".
وأضاف أن الالتماس يسعى من بين أمور أخرى، إلى صدور إعلان من المحكمة العليا يفيد بأن الإعلان المزعوم لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في 9 ديسمبر غير دستوري وعديم القيمة وباطل.
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