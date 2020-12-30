مجلس العموم البريطاني يوافق على الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، على الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل، وجاءت موافقة الغرفة الأولى بأغلبية واضحة بعد قراءة ثانية.

ومن المنتظر أن يتم حصول الاتفاق على موافقة الغرفة العليا من البرلمان البريطاني (مجلس اللوردات) في وقت لاحق.