أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

مجلس العموم البريطاني يوافق على الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي

05:15 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
مجلس العموم البريطاني يوافق على الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي

مجلس العموم البريطاني

لندن - (د ب أ):

وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، على الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل، وجاءت موافقة الغرفة الأولى بأغلبية واضحة بعد قراءة ثانية.

ومن المنتظر أن يتم حصول الاتفاق على موافقة الغرفة العليا من البرلمان البريطاني (مجلس اللوردات) في وقت لاحق.

مجلس العموم البريطاني الاتحاد الأوروبي بريطانيا

الخبر التالى:

محكمة كويتية تقضي بإعدام مواطنة لتعذيب خادمة فلبينية حتى الموت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 135233

    عدد المصابين

  • 111040

    عدد المتعافين

  • 7520

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إجراءات ضد الرافضين بداية يناير.. غدا الفرصة الأخيرة للتصالح في مخالفات البناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا