أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

محكمة صينية تحكم على 10 متهمين بالفرار من هونج كونج إلى تايوان بالسجن

06:44 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
محكمة صينية تحكم على 10 متهمين بالفرار من هونج كونج إلى تايوان بالسجن

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أصدرت محكمة في جنوب الصين حكما على عشرة أشخاص متهمين بالفرار من هونج كونج إلى تايوان بالسجن لمدد تراوحت بين 7 أشهر وثلاث سنوات.

وحاول الأشخاص الذين كانوا يقيمون في هونج كونج الفرار إلى تايوان على متن قارب في أغسطس ، لكن الشرطة البحرية في شنتشن ، جنوب الصين ، ألقت القبض عليهم.

وحكم على شخصين متهمين بتنظيم رحلات عبور حدودية غير قانونية بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وعامين على التوالي ، بينما حُكم على الثمانية الآخرين بالسجن سبعة أشهر لعبورهم الحدود بشكل غير قانوني ، وفقا لمحكمة الشعب في مقاطعة يانتيان.

الصين هونج كونج تايوان

الخبر التالى:

مقتل 4 أشخاص بحادث تحطم طائرة في البرازيل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 135233

    عدد المصابين

  • 111040

    عدد المتعافين

  • 7520

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا