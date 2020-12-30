أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي

01:53 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإدلاء بكلمة أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يقول إن الاتفاق التجاري الجديد لما بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيجعل بريطانيا "جارا ودودا وأفضل صديق وحليف" للاتحاد الأوروبي.

وقال إنه سوف يدلي بتلك التصريحات قبل القراءة الثانية لمشروع قانون (العلاقة المستقبلية) مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستتم مناقشتها والتصويت عليها من قبل المشرعين في مجلس العموم والأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات قبل أن تصبح قانونا رسميا في بريطانيا.

ومن المقرر أن يقول جونسون في الكلمة التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة مسبقة منها: "الآن، بمشروع القانون هذا، سنصبح جارا ودودا .. أفضل صديق وحليف للاتحاد الأوروبي .. نعمل جنبا إلى جنب عندما تتوافق قيمنا ومصالحنا مع تحقيق الرغبة السيادية للشعب البريطاني في العيش في ظل قوانينه الخاصة التي وضعها برلمانه المنتخب".

وسيقول أيضا: "هذا هو القرار التاريخي الصادر بموجب مشروع القانون هذا".

بوريس جونسون بريكست بريطانيا الاتحاد الأوروبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 135233

    عدد المصابين

  • 111040

    عدد المتعافين

  • 7520

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا