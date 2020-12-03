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لبنان يسجل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

10:36 م الخميس 03 ديسمبر 2020
لبنان يسجل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 132 ألفا و 776 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1067 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14192 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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لبنان فيروس كورونا وزارة الصحة اللبنانية

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