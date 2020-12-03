واشنطن تخفض عدد دبلوماسييها في بغداد

واشنطن- (بي بي سي):

أفادت تقارير سربتها وسائل إعلام أمريكية برغبة واشنطن بتخفيض عدد دبلوماسييها العاملين في سفارتها في بغداد، بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وبينما لم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية هذه الإجراء، نُقل عن مصادر عراقية، أنّ الولايات المتحدة بصدد خفض عدد دبلوماسييها العاملين في سفارتها ببغداد، في إجراء أمني مؤقت ".

وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، يبقى موعد عودة الدبلوماسيين إلى السفارة في بغداد مجهولا، ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول عراقي قوله إن قرار خفض عديد الطاقم الدبلوماسي الأمريكي يعود إلى مخاوف أمنية.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الموضوع، لكنّه شدّد على أنّ سلامة دبلوماسيي الولايات المتحدة ومواطنيها ومنشآتها في العراق تظلّ أولوية قصوى.