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الصين: إلغاء ماراثون بكين للمرة الأولى في تاريخه بسبب كورونا

09:36 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
الصين: إلغاء ماراثون بكين للمرة الأولى في تاريخه بسبب كورونا

أرشيفية

بكين-(أ ش أ):

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون بكين 2020، إلغاء نسخة هذا العام من الماراثون، في إطار إجراءات احتواء انتشار فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم الخميس - أن الماراثون يعقد سنويا خلال الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر، ولكن بسبب تداعيات وباء "كورونا" لا يمكن تنظيم نسخة هذا العام.

وأشارت اللجنة إلى أن إلغاء تنظيم الماراثون هذا العام هو الأول من نوعه في تاريخه الممتد لنحو 40 عاما.

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