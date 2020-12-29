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أمريكا: 19.4 مليون إصابة بكورونا والوفيات 336529

11:55 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
أمريكا: 19.4 مليون إصابة بكورونا والوفيات 336529

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حتى مساء أمس الثلاثاء، بنسبة 1ر1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من يوم الاثنين، إلى 4ر19 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0321 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا إلى 336 ألفا و529.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 21ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 7ر1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الاثنين.

وشهدت ولاية نيوجيرسي زيادة بنسبة 11 بالمئة في الإصابات مقارنة بنفس الفترة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 513 الفا و 713.

وشهدت ولاية بنسلفانيا أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الـ 24 ساعة الماضية بتسجيل وفاة 288 مريضا بالفيروس.

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