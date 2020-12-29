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موسكو: إصابة 3 جنود روس في استهداف ناقلة عسكرية في إدلب

10:17 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
موسكو: إصابة 3 جنود روس في استهداف ناقلة عسكرية في إدلب

أرشيفية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، عن إصابة 3 عسكريين روس، بجروح جراء استهداف مسلحين لناقلتهم بجنوب شرق منطقة إدلب لوقف التصعيد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، خلال موجز صحفي، أن ناقلة أفراد مدرعة تابعة للقوات الروسية تعرضت لصاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من منطقة تخضع لسيطرة "العصابات الموالية لتركيا"، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح طفيفة.

إدلب ناقلة عسكرية روسيا

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