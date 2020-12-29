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العاهل السعودي: نأمل أن تتكلل القمة الخليجية بالنجاح

10:03 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
العاهل السعودي: نأمل أن تتكلل القمة الخليجية بالنجاح

الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الثلاثاء، أن العاهل السعودي، أعرب عن عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا، الثلاثاء القادم.

وتمنى الملك سلمان، أ، تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.

وجدد مجلس الوزراء، دعوة المملكة للدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان، والبدء في إعفائه من الديون، تزامنًا مع الترحيب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

الملك سلمان العاهل السعودي القمة الخليجية مجلس الوزراء السعودي

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