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كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا

06:33 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 40 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ بدء الجائحة.

وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنها سجلت 1046 حالة إصابة جديدة خلال اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58725 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 859 حالة وفاة.

وكان العدد اليومي للإصابات أقل من الألف خلال اليومين الماضيين ، وذلك لإجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع على ما يبدو، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كوريا الجنوبية سول فيروس كورونا

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