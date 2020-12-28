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إيران: مستعدون لكافة السيناريوهات ردا على احتمال توجيه واشنطن ضربة عسكرية

01:09 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
إيران: مستعدون لكافة السيناريوهات ردا على احتمال توجيه واشنطن ضربة عسكرية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

وكالات:

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات وتفكر بجميع السيناريوهات وتأمل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "أبلغنا الولايات المتحدة وبعض الأصدقاء في المنطقة بأنه لاينبغي للإدارة الأمريكية في آخر أيامها خوض مغامرة جديدة في المنطقة".

وقال إن بلاده تحذر الولايات المتحدة الأمريكية من أنها تتحمل مسؤولية أي مخططات جديدة في المنطقة.

وتابع، "نحن لم ولا نسعى إلى خلق التوتر في المنطقة، لكننا لن نتردد قيد أنملة في الدفاع عن بلدنا، الجميع اختبرنا وشهد ردنا، نأمل من الحكماء في واشنطن أن يعملوا للحد من التوتر".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده: "لن تتردد في الدفاع عن حقوقها المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة مقابل أي تهديد".

وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن إيران

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