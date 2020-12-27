أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

البرلمان الإيطالي يوافق على موازنة البلاد البالغة 38 مليار يورو لعام 2021

11:28 م الأحد 27 ديسمبر 2020
البرلمان الإيطالي يوافق على موازنة البلاد البالغة 38 مليار يورو لعام 2021

البرلمان الإيطالي

روما - (د ب أ):
وافق مجلس النواب الإيطالي اليوم الأحد على قانون موازنة البلاد البالغة 38 مليار يورو لعام 2021، في إحدى الخطوات النهائية قبل اعتماده النهائي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الموازنة توفر تمويلا لتدابير تستهدف مساعدة الشركات المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وتقدم حوافز للاستثمارات الموفرة للطاقة.

ومن المقرر أن يحظى مشروع قانون الموازنة على الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ قبل نهاية العام.

البرلمان الإيطالي روما إيطاليا

الخبر التالى:

محكمة عراقية تصدر أمرا بالقبض على المسؤول الأمني لكتائب حزب الله

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 131315

    عدد المصابين

  • 109462

    عدد المتعافين

  • 7352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81070218

    عدد المصابين

  • 57198975

    عدد المتعافين

  • 1770625

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا