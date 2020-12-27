البرلمان الإيطالي يوافق على موازنة البلاد البالغة 38 مليار يورو لعام 2021
روما - (د ب أ):
وافق مجلس النواب الإيطالي اليوم الأحد على قانون موازنة البلاد البالغة 38 مليار يورو لعام 2021، في إحدى الخطوات النهائية قبل اعتماده النهائي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الموازنة توفر تمويلا لتدابير تستهدف مساعدة الشركات المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وتقدم حوافز للاستثمارات الموفرة للطاقة.
ومن المقرر أن يحظى مشروع قانون الموازنة على الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ قبل نهاية العام.
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