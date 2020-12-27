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الهند تسجل 18 ألفا و732 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

07:45 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
الهند تسجل 18 ألفا و732 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10 ملايين و187 ألفا و850 حالة، وذلك عقب تسجيل 18 ألفا و732 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 147 ألفا و622 حالة، وذلك عقب تسجيل 279 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و761 ألفا و538 شخصا، وذلك بعدما تعافي 21 ألفا و430 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
الهند فيروس كورونا حالات وفيات

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